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Наземний транспорт у Києві припинить зупинятися під час повітряних тривог. Окрім метро
14:34 18.03.2025 |
Із 21 березня наземний громадський транспорт у Києві припинить зупинятися під час повітряної тривоги: після висадки охочих біля найближчого укриття автобуси, тролейбуси та трамваї продовжуватимуть рух за маршрутом.
Відповідне рішення Рада оборони міста Києва ухвалила після консультацій з військовими, правоохоронцями та Держслужбою з надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба КМДА.
Так, у разі повітряної тривоги транспортні засоби КП "Київпастранс" та приватних перевізників робитимуть зупинку біля найближчого укриття, відповідно до Правил дорожнього руху. Там охочі пасажири зможуть покинути салон та перейти в безпечне місце, після цього решта пасажирів продовжать поїздку за маршрутом.
"Водночас у протоколі Ради оборони Києва зазначено, що водій також має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги", - зазначається у повідомленні.
При цьому Київський метрополітен поки працюватиме в тому ж режимі, що і раніше. Тобто рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.
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