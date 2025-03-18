Наземний транспорт у Києві припинить зупинятися під час повітряних тривог. Окрім метро

Із 21 березня наземний громадський транспорт у Києві припинить зупинятися під час повітряної тривоги: після висадки охочих біля найближчого укриття автобуси, тролейбуси та трамваї продовжуватимуть рух за маршрутом.

Відповідне рішення Рада оборони міста Києва ухвалила після консультацій з військовими, правоохоронцями та Держслужбою з надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба КМДА.

Так, у разі повітряної тривоги транспортні засоби КП "Київпастранс" та приватних перевізників робитимуть зупинку біля найближчого укриття, відповідно до Правил дорожнього руху. Там охочі пасажири зможуть покинути салон та перейти в безпечне місце, після цього решта пасажирів продовжать поїздку за маршрутом.

"Водночас у протоколі Ради оборони Києва зазначено, що водій також має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги", - зазначається у повідомленні.

При цьому Київський метрополітен поки працюватиме в тому ж режимі, що і раніше. Тобто рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.