Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За тиждень у «Дії» згенерували понад 200 тисяч дозволів на зброю

14:31 17.03.2025 |

Україна

 

За тиждень після запуску цифрового дозволу на зброю у "Дії" українці згенерували вже понад 200 тисяч документів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram,

"Майже половина українців, у яких є зареєстрована зброя, уже користується дозволом у Дії. І це результат лише за перший тиждень", - зазначив він.

За словами урядовця, це лише початок, і вже є спільні з МВС плани щодо подальшої цифровізації сервісів для власників зброї.

У колонці для Liga.net Федоров уточнив, що загалом зараз в Україні близько 1 млн власників зброї, половина з них - уже зареєстрована в Єдиному реєстрі зброї.

Відповідні відомості про зброю та дозволи на неї тепер відображаються в "Дії", що дає змогу мати потрібну інформацію в смартфоні. Лише за першу годину роботи послуги українці згенерували понад 19 тис. дозволів на зброю в "Дії".

Також у застосунку відображатимуться анульовані дозволи чи ті, у яких закінчився термін дії, якщо інформація про них міститься в реєстрі.

Як повідомлялося, 10 березня у "Дії" з'явився цифровий дозвіл на зброю. Витяг генерується з Єдиного реєстру зброї.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4395
  0,0703
 0,17
EUR
 1
 45,1649
  0,0642
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1381  0,01 0,03 41,7219  0,04 0,10
EUR 44,7423  0,09 0,20 45,5108  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,13 0,30 41,4300  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес