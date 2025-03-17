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За тиждень у «Дії» згенерували понад 200 тисяч дозволів на зброю
14:31 17.03.2025 |
За тиждень після запуску цифрового дозволу на зброю у "Дії" українці згенерували вже понад 200 тисяч документів.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram,
"Майже половина українців, у яких є зареєстрована зброя, уже користується дозволом у Дії. І це результат лише за перший тиждень", - зазначив він.
За словами урядовця, це лише початок, і вже є спільні з МВС плани щодо подальшої цифровізації сервісів для власників зброї.
У колонці для Liga.net Федоров уточнив, що загалом зараз в Україні близько 1 млн власників зброї, половина з них - уже зареєстрована в Єдиному реєстрі зброї.
Відповідні відомості про зброю та дозволи на неї тепер відображаються в "Дії", що дає змогу мати потрібну інформацію в смартфоні. Лише за першу годину роботи послуги українці згенерували понад 19 тис. дозволів на зброю в "Дії".
Також у застосунку відображатимуться анульовані дозволи чи ті, у яких закінчився термін дії, якщо інформація про них міститься в реєстрі.
Як повідомлялося, 10 березня у "Дії" з'явився цифровий дозвіл на зброю. Витяг генерується з Єдиного реєстру зброї.
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