Центр розмінування змінює підхід до очищення агроземель

Центр гуманітарного розмінування буде ділити великі ділянки на частини по 200 гектарів, щоб залучити більше операторів та пришвидшити повернення земель до використання.

Про це повідомляє Міністерство економіки України за результатами зустрічі урядових структур у сфері протимінної діяльності з операторами ПМД, передає Укрінформ.

Директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда під час зустрічі заявив, що ЦГР дробитиме великі ділянки для закупівлі послуг із розмінування агроземель. Це дозволить пришвидшити очищення земель та залучити більшу кількість операторів до розмінування.

Він пояснив, що якщо фермер подасть заявку на очищення, наприклад, однієї тисячі гектарів, ЦГР оголосить в системі Prozorro п'ять закупівель по 200 гектарів.

"Ми за пів року роботи державної програми компенсації вартості розмінування агроземель зрозуміли, що великі ділянки на торгах - це не оптимальне рішення. На такий аукціон може прийти лише обмежена кількість операторів, які повинні мати спроможність виконати подібну роботу. Крім того, кошти будуть перераховані лише після очищення ділянки, яке, залежно від площі, може тривати пів року і більше. Весь цей час оператор змушений оплачувати вартість робіт з власної кишені", - сказав Байда.

Директор ЦГР також повідомив, що Центр спростив участь в аукціонах для операторів, які поки не мають належного досвіду. Вони можуть змагатися за право розміновувати ділянки до 50 гектарів.

За інформацією начальника Центру протимінної діяльності Євгенія Бірюкова, вже зараз ведеться інспекція на 14 ділянках, які розміновували оператори. Якщо оцінка буде позитивною, то впродовж найближчих кількох місяців до експлуатації повернуть понад 3 500 гектар територій.

"35 тисяч квадратних кілометрів повернутих до використання - це прекрасний результат. Ми розуміємо, що чим більше ми працюємо з ділянками, де велись активні бойові дії, тим повільніше йде розмінування, але наше завдання зробити так, щоб ці процеси були максимально ефективні», - зауважив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

У зустрічі взяли участь близько 100 учасників від українських та міжнародних операторів, а також представників державних структур.