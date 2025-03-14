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Україна офіційно приєдналася до Групи друзів з продовольчої безпеки
13:50 14.03.2025 |
Україна офіційно приєдналася до Групи друзів з продовольчої безпеки у Відні, повідомило Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні у Facebook.
"5 березня 2025 року Україна офіційно стала членом Групи друзів з продовольчої безпеки у Відні - важливої ініціативи, спрямованої на боротьбу з голодом та викликами глобальної продовольчої стабільності. Україна як один із ключових гарантів світової продовольчої безпеки готова активно долучитися до спільних зусиль задля досягнення Цілі сталого розвитку №2 "Нульовий голод"", - йдеться у повідомленні.
У Постпредстві України у Відні привернули увагу, що РФ не приєдналася до цієї ініціативи і замість сприяння продовольчій безпеці свідомо її підриває, перетворюючи їжу на інструмент шантажу та війни. Як приклад дипломати навели російський удар по порту в Одесі, де стояло цивільне судно з українською пшеницею для Алжиру.
"Війна росії проти України вкотре показала, наскільки вразливим є світовий продовольчий ринок, і ми прагнемо зробити свій внесок у його стабілізацію", - резюмувало Постпредство України у Відні.
Як повідомлялося, в Одесі ввечері 11 березня внаслідок удару російської балістичної ракети по портовій інфраструктурі та цивільному судну, яке завантажувало пшеницю для Алжиру, загинули четверо громадян Сирії. Командувач Військово-морських сил Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа наголосив, що удари РФ по портах є ударами по продовольчій безпеці світу.
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