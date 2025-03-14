Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд зобов'язав Мінкульт передати костел парафії: ухвалено остаточне рішення

12:24 14.03.2025 |

Україна

 

Дніпропетровський окружний адміністративний суд ухвалив 13 березня рішення про протиправну бездіяльність Міністерства культури та стратегічних комунікацій і "невиконання Доручення Президента України від 09.12.2005 вих. №1-1/1381". Про це парафія Святого Миколая повідомила у своєму профілі у Facebook.

Йдеться про передання приміщення костелу Святого Миколая у Києві у користувння парафії Святого Миколая Київсько-Житомирської Дієцезії Римсько-католицької Церкви у м. Києві.

Відтак в резолютивній частині рішення суд зобов'язав Мінкульт виконати згадане доручення президента. У 2005 році Указом Президента України Віктора Ющенка уряду та місцевим органам влади було доручено вжити необхідних заходів для передачі костелу Святого Миколая громаді. Незважаючи на чіткі інструкції, доручення так і не було виконано.

Настоятель парафії Святого Миколая отець Павло Вишковський наголосив, що те, що костел досі не повернули релігійній громаді,- це не лише порушення прав парафії, а й обман понад 25 тисяч громадян, які понад рік тому підписали петицію на підтримку передачі костелу.

У період розгляду справи сотні небайдужих громадян України, зокрема науковців, таких як Наталія Рубльова - історик, науковець та докторка філософських наук, релігієзнавець Людмила Филипович - саме вона зареєструвала петицію про повернення костелу -звернулися до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України з вимогою виконати рішення суду.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5270
  0,0194
 0,05
EUR
 1
 45,0007
  0,1637
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1492  0,04 0,10 41,7635  0,04 0,10
EUR 44,6538  0,14 0,30 45,4181  0,17 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5350  0,02 0,06 41,5500  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес