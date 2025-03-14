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Суд зобов'язав Мінкульт передати костел парафії: ухвалено остаточне рішення
12:24 14.03.2025 |
Дніпропетровський окружний адміністративний суд ухвалив 13 березня рішення про протиправну бездіяльність Міністерства культури та стратегічних комунікацій і "невиконання Доручення Президента України від 09.12.2005 вих. №1-1/1381". Про це парафія Святого Миколая повідомила у своєму профілі у Facebook.
Йдеться про передання приміщення костелу Святого Миколая у Києві у користувння парафії Святого Миколая Київсько-Житомирської Дієцезії Римсько-католицької Церкви у м. Києві.
Відтак в резолютивній частині рішення суд зобов'язав Мінкульт виконати згадане доручення президента. У 2005 році Указом Президента України Віктора Ющенка уряду та місцевим органам влади було доручено вжити необхідних заходів для передачі костелу Святого Миколая громаді. Незважаючи на чіткі інструкції, доручення так і не було виконано.
Настоятель парафії Святого Миколая отець Павло Вишковський наголосив, що те, що костел досі не повернули релігійній громаді,- це не лише порушення прав парафії, а й обман понад 25 тисяч громадян, які понад рік тому підписали петицію на підтримку передачі костелу.
У період розгляду справи сотні небайдужих громадян України, зокрема науковців, таких як Наталія Рубльова - історик, науковець та докторка філософських наук, релігієзнавець Людмила Филипович - саме вона зареєструвала петицію про повернення костелу -звернулися до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України з вимогою виконати рішення суду.
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