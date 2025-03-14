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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Застосунок «Київ Цифровий» отримав міжнародну нагороду Global Mobile Award
Застосунок "Київ Цифровий" переміг у категорії Best Mobile Innovation Supporting Emergency or Humanitarian Situations на глобальній премії Global Mobile Award 2025 року.
Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.
"Ця нагорода - ще одне визнання того, що Київ лишається прикладом цифрової стійкості у світі. Наше завдання - створювати сервіси, які реально допомагають людям у найскладніші моменти. "Київ Цифровий" став не просто застосунком, а важливим інструментом для містян у кризових ситуаціях", - сказав Мондриївський.
Категорія премії GSMA Best Mobile Innovation Supporting Emergency or Humanitarian Situations відзначає мобільні рішення, що забезпечують критичну підтримку під час гуманітарних криз, стихійних лих чи конфліктів.
Застосунок "Київ Цифровий" отримав перемогу завдяки низці сервісів, що допомагають містянам у кризових ситуаціях, таких як мапи укриттів, пунктів обігріву і психологічної допомоги, сповіщення про тривогу, мапи працюючих аптек, АЗС та магазинів, які навесні 2022 року підказували містянам, де можна знайти необхідні продукти.
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