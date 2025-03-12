Транспорт у Києві продовжить зупинятися під час повітряних тривог: Рішення про скасування цього обмеження відклали

Рішення про внесення можливих змін у роботу громадського транспорту Києва під час повітряної тривоги Рада оборони міста відправила на доопрацювання до наступного засідання.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

За його словами, відповідне рішення обумовлене низкою причин. Зокрема тим, що безпекова ситуація у столиці не змінилася з 2022 року.

"Місто неодноразово зверталося до ДСНС, військових, поліції щодо можливості зміни алгоритму руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Зокрема, й в грудні минулого року. І відповідь була одна: безпекова ситуація така, що не можемо дозволити", - пояснив Поворозник.

Він додав, що проєктом документа, який виносили на сьогоднішнє засідання Ради оборони Києва, передбачалося, що рішення про зупинку чи продовження руху наземного громадського транспорту прийматиме безпосередньо водій.

"Утім нагадаю, за безпеку людей відповідають не тільки водії громадського транспорту. А й ті, хто таке рішення ухвалює, зокрема Рада оборони Києва. Я зараз навіть не говорю про кількість конфліктів з пасажирами, які могло б спровокувати таке рішення", - додав посадовець.

За його словами, в проєкті рішення, який представили сьогодні, йшлося про наземний громадський транспорт. І жодного слова про роботу метрополітену. Також залишалася незрозумілою ситуація з електротранспортом.

Тож, рішення про зміни в роботі громадського транспорту потрібно опрацювати більш ретельно з членами Ради оборони Києва.

Як повідомлялося, у КМВА анонсували нові правила роботи транспорту під час тривог. Зокрема, водії громадського транспорту самі вирішуватимуть, чи зупинятися їм, чи продовжувати рух.

Крім того, начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив про необхідність переглянути алгоритм видачі перепусток для руху під час комендантської години.