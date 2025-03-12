Фінансові новини
- |
- 12.03.25
- |
- 14:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Транспорт у Києві продовжить зупинятися під час повітряних тривог: Рішення про скасування цього обмеження відклали
14:10 12.03.2025 |
Рішення про внесення можливих змін у роботу громадського транспорту Києва під час повітряної тривоги Рада оборони міста відправила на доопрацювання до наступного засідання.
Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.
За його словами, відповідне рішення обумовлене низкою причин. Зокрема тим, що безпекова ситуація у столиці не змінилася з 2022 року.
"Місто неодноразово зверталося до ДСНС, військових, поліції щодо можливості зміни алгоритму руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Зокрема, й в грудні минулого року. І відповідь була одна: безпекова ситуація така, що не можемо дозволити", - пояснив Поворозник.
Він додав, що проєктом документа, який виносили на сьогоднішнє засідання Ради оборони Києва, передбачалося, що рішення про зупинку чи продовження руху наземного громадського транспорту прийматиме безпосередньо водій.
"Утім нагадаю, за безпеку людей відповідають не тільки водії громадського транспорту. А й ті, хто таке рішення ухвалює, зокрема Рада оборони Києва. Я зараз навіть не говорю про кількість конфліктів з пасажирами, які могло б спровокувати таке рішення", - додав посадовець.
За його словами, в проєкті рішення, який представили сьогодні, йшлося про наземний громадський транспорт. І жодного слова про роботу метрополітену. Також залишалася незрозумілою ситуація з електротранспортом.
Тож, рішення про зміни в роботі громадського транспорту потрібно опрацювати більш ретельно з членами Ради оборони Києва.
Як повідомлялося, у КМВА анонсували нові правила роботи транспорту під час тривог. Зокрема, водії громадського транспорту самі вирішуватимуть, чи зупинятися їм, чи продовжувати рух.
Крім того, начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив про необхідність переглянути алгоритм видачі перепусток для руху під час комендантської години.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС оголосив контрзаходи у відповідь на тарифи США на сталь і алюміній
|Єрмак: деталі припинення вогню почнуть обговорювати наступного тижня
|Угода про корисні копалини рамкова, основний документ буде після її підписання - Єрмак
|Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади - Білий дім
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Транспорт у Києві продовжить зупинятися під час повітряних тривог: Рішення про скасування цього обмеження відклали
|Відновлення польотів: французька Thales та Украерорух підписали контракт щодо радіолокатора
|Майже чверть України залишається потенційно замінованою – Шмигаль
|В Україні запустили новий механізм для боротьби з піратством в інтернеті
|Українці торік внесли до бюджету Польщі майже $4 млрд
|У Євросоюзі розповіли, скільки українців мають тимчасовий захист у країнах ЄС
Бізнес
|Meta тестує власний ШІ-чип, щоб не залежати від NVIDIA
|Заклики Трампа скасувати “жахливу” програму чипів спричинили паніку серед американських виробників
|Tesla стає токсичною: власники маскують авто під Honda, Audi та Mazda
|Атаку на X (Twitter) здійснила група хакерів Dark Storm Team, але Маск каже про українські IP-адреси
|Акції Tesla впали на 15% – найбільше денне падіння з 2020 року
|Політика Ілона Маска може нашкодити продажам Tesla у Китаї
|Маск заявив про масштабну кібератаку на його соцмережу X