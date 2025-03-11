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АНАЛІТИКА

Майже чверть України залишається потенційно замінованою – Шмигаль

15:57 11.03.2025 |

Україна

 

139 тис. кв. км (або 23%) території України залишається потенційно замінованими.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, над розмінуванням працюють 84 сертифікованих оператори. Задіяно 225 розмінувальних машин, частина техніки вироблена в Україні.

Як зазначив Шмигаль, держава вже компенсувала понад 529 млн грн аграріям, які скористалися послугами приватних операторів для розмінування.

"Робота за цією програмою триває, маємо майже 360 заявок від фермерів. У державному бюджеті на поточний рік передбачили для цього 3 млрд грн", - повідомив він.

За словами Шмигаля, до розмінування України залучені близько півсотні країн. Зокрема, США, Швейцарія, ЄС, Японія, Норвегія, Німеччина, Канада, Нідерланди, Швеція.
За матеріалами: Економічна правда
 

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