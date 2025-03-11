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Христофор Колумб
В Україні запустили новий механізм для боротьби з піратством в інтернеті
12:04 11.03.2025 |
Міністерство економіки з 10 березня запустило оновлену процедуру розміщення національного переліку вебсайтів, які порушують права інтелектуальної власності, на міжнародній платформі "Wipo Alert" Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).
Перелік таких вебсайтів також оприлюднять на офіційному сайті Мінекономіки, повідомляє пресслужба міністерства.
"Це важливий крок у боротьбі з піратством на національному та міжнародному рівнях. Відтепер в Україні запрацював механізм для притягнення до відповідальності за розміщення реклами на вебсайтах порушниках", - зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.
У міністерстві додали, що на виконання закону "Про рекламу" Мінекономіки рік тому затвердило порядок створення та ведення Національного переліку веб-сайтів, які порушують права інтелектуальної власності.
Протягом минулого року Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) розпочав розгляд звернень власників авторського права та суміжних прав, а також ухвалення висновків щодо включення вебсайтів до національного переліку.
Нагадаємо, Wipo Alert - це глобальна онлайн-платформа (яка адмініструється ВОІВ) для сприяння боротьбі з піратством, до якої уповноважені учасники від держав-членів ВОІВ можуть додавати національні переліки вебсайтів, які за визначеною внутрішньою процедурою визнаються такими, що містять контент, який порушує права інтелектуальної власності.
Функціонування механізму Wipo Alert покликане сприяти охороні авторського права та суміжних прав в інтернеті, захисту ділової репутації власників брендів, зменшенню кількості веб-сайтів, що порушують права інтелектуальної власності, а також впорядкуванню ринку легальної реклами.
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