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Перевірки паркування на місцях для осіб з інвалідністю посиляться й стануть систематичними
11:59 10.03.2025 |
Систематичні перевірки та контроль за дотриманням правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю розпочнуться в Києві, повідомив начальник столичної МВА Тимур Ткаченко в суботу в Телеграм.
За його словами продовжується фіксація випадків, коли паркомісця для маломобільних займають ті, хто не має на це права.
"Для реагування на такі порушення, спільно з патрульною поліцією, узгоджено активну роботу - систематичні перевірки і посилений контроль в столиці розпочинаються відзавтра", написав Ткаченко.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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