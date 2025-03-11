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АНАЛІТИКА

Українці не поспішають сплачувати штрафи ТЦК

11:50 10.03.2025 |

Україна

Українці не поспішають сплачувати штрафи ТЦК

 

В Україні 9 658 проваджень через протерміновані та несплачені штрафи від ТЦК було відкрито від початку року, що майже стільки ж, як за весь 2023 рік - 10 541 провадження.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Зазначається, що українці не поспішають сплачувати штрафи. Так, 23% проваджень, відкритих у 2023 році, досі не сплачені. Серед торішніх боргів за штрафи ТЦК не сплачено 52%.

Найбільш активно цьогоріч штрафують українців у таких регіонах:

- Дніпропетровщина - 1 053 проваджень

- Київ - 1 003

- Полтавщина - 916.

Майже половину від протермінованих штрафів цьогоріч виписали українцям у віці 25-35 років.
За матеріалами: Економічна правда
 

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