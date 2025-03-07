Фінансові новини
- |
- 07.03.25
- |
- 17:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«e-Stock»: В Україні з’явиться державна система управління запасами ліків
16:56 07.03.2025 |
Кабінет Міністрів затвердив Порядок функціонування електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів "e-Stock".
Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 7 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Він пояснив, що система "e-Stock" покликана забезпечити відстеження кількості, планування потреби у лікарських засобах, медичних виробах та допоміжних засобах, що використовуються для надання послуг з медичного обслуговування населення і закуповуються за рахунок бюджетних коштів.
Система також використовуватиметься для розподілу, перерозподілу та обліку таких товарів, підтримання в актуальному стані відомостей про наявні залишки таких товарів, стандартизації методів отримання достовірної та повної інформації, а також підвищення її якості та швидкості отримання і обробки.
Як повідомлялося, минулого року бюджет державної програми "Доступні ліки" вперше за час її існування був використаний до завершення року, тобто кошти на компенсацію вартості найнеобхідніших ліків для населення закінчилися вже у листопаді. Тому для фінансування програми у грудні МОЗ просив виділити додатково 300 млн грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив про підготовку додаткових санкцій щодо РФ, щоб примусити її до миру з Україною
ТОП-НОВИНИ
|Великобританія продовжуватиме надавати Україні розвіддані
|В Україну надійшли перші £752 мільйони від Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів
|КМІС: Рівень довіри до Зеленського на тлі загострення відносин з адміністрацією Трампа зріс до 68%
|Maxar відключив Україні доступ до своїх супутникових знімків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|«e-Stock»: В Україні з’явиться державна система управління запасами ліків
|Уряд встановив надбавку до зарплати за знання англійської мови
|Перші добровольці за програмою «Контракт 18-24» вже отримали виплати
|Трамп заявив, що ухвалить рішення щодо статусу українських біженців найближчим часом
|Уряд визначив новий порядок перетину кордону для митців та журналістів
|Федоров анонсував появу дозволів на зброю у «Дії»
Бізнес
|Amazon запустила тестування АІ-дубляжу фільмів і серіалів на сервісі Prime Video
|Google представила «Режим штучного інтелекту» для Пошуку
|YouTube починає боротьбу з онлайн-казино: відеохостинг змінює політику реклами азартних ігор
|Mac Studio з M4 Max і M3 Ultra: новий рівень продуктивності від Apple
|Apple представила нову модель MacBook Air: новинка отримає чип M4, нову веб-камеру і вдвічі збільшену продуктивність
|Ірландський лоукостер Ryanair повністю відмовиться від роздрукованих посадкових талонів
|В лютому вартість акцій Tesla впала майже на третину