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АНАЛІТИКА

«e-Stock»: В Україні з’явиться державна система управління запасами ліків

16:56 07.03.2025 |

Україна

 

Кабінет Міністрів затвердив Порядок функціонування електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів "e-Stock".

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 7 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він пояснив, що система "e-Stock" покликана забезпечити відстеження кількості, планування потреби у лікарських засобах, медичних виробах та допоміжних засобах, що використовуються для надання послуг з медичного обслуговування населення і закуповуються за рахунок бюджетних коштів.

Система також використовуватиметься для розподілу, перерозподілу та обліку таких товарів, підтримання в актуальному стані відомостей про наявні залишки таких товарів, стандартизації методів отримання достовірної та повної інформації, а також підвищення її якості та швидкості отримання і обробки.

Як повідомлялося, минулого року бюджет державної програми "Доступні ліки" вперше за час її існування був використаний до завершення року, тобто кошти на компенсацію вартості найнеобхідніших ліків для населення закінчилися вже у листопаді. Тому для фінансування програми у грудні МОЗ просив виділити додатково 300 млн грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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