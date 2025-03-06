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Уряд визначив новий порядок перетину кордону для митців та журналістів
11:58 06.03.2025 |
Кабінет Міністрів визначив порядок перетину кордону для громадян, які відносяться до стратегічних комунікацій, медіа, культурної та інформаційної сфер.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
Зазначається, що чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть виїхати з України за умови виконання правил перетину держкордону та наявності підтверджених документів.
До таких документів відносяться:
лист Мінкультури та стратегічних комунікацій або Мінцифри до Адміністрації Держприкордонслужби щодо деталей поїздки;
запрошення іноземної організації (з перекладом українською);
військово-обліковий документ з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військово-обліковий документ в електронній формі.
Водночас, якщо мета поїздки не підтверджена, у виїзді відмовлять, зазначили в ДПСУ.
Як повідомлялося, із 3 березня Міністерство культури і стратегічних комунікацій призупинило видачу листів сприяння щодо виїзду військовозобов'язаних митців і медійників за кордон.
Радник міністра культури з питань стратегічних комунікацій та міжнародного співробітництва Дмитро Золотухін уточнив, що лише за 2024 рік із-за кордону не повернулося понад 500 чоловіків, які виїхали з України за допомогою листів сприяння Міністерства культури і стратегічних комунікацій.
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