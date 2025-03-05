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Україна на 20-му місці серед країн ЄС за загальним балом індексу ґендерної рівності

12:52 05.03.2025 |

Україна

 

Україна посідає 20-те місце серед рейтингу 27 країн ЄС + Україна за загальним балом індексу ґендерної рівності.

"Продемонстровано комплексний аналіз за шістьма ключовими сферами: робота, гроші, знання, час, вплив і здоров'я. Згідно з результатами, наша країна на 20-му місці серед рейтингу 27 країн ЄС + Україна за загальним балом ІҐР, демонструючи найближчі до середньоєвропейських показники у таких сферах, як "Здоров'я", "Гроші" та "Час", - йдеться у повідомленні Офісу віцепрем'єр-міністра з європейської і євроатлантичної інтеграції з посиланням на оцінку стану ґендерної рівності за європейськими стандартами.

Зазначається, що високий результат у домені "Час", де показник України перевищує середній рівень ЄС, відзначено завдяки активній залученості жінок та чоловіків до благодійної та волонтерської діяльності.

Водночас, згідно з оцінкою, залишається дисбаланс у сфері "Вплив", через те, що жінки недостатньо представлені на керівних посадах.

"Зауважимо, що розрахунок ІҐР для України тривав 1,5 роки. Наступним кроком стане посилення спроможності державних органів у застосуванні європейської методології збору та аналізу даних, а також інституалізація українського Індексу та його розрахунок на постійній основі. Це дозволить ефективніше оцінювати прогрес у сфері рівності та формувати нову демократичну політику на основі цих даних", - йдеться в повідомленні.

З усіма показниками Індексу можна ознайомитися за посиланням.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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