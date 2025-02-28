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АНАЛІТИКА

Кіберполіція попереджає про нову схему шахрайства з QR-кодами в громадських місцях

08:52 28.02.2025 |

Україна

 

Департамент кіберполіції Національної поліції України попереджає про появу шахрайської схеми, що пов'язана з підміною QR-кодів у загальнодоступних місцях з метою отримання інформації о банківських картах.

"В Україні знову активізувалася шахрайська схема, пов'язана з підміною QR-кодів у загальнодоступних місцях. Зловмисники використовують фішингові сайти, щоб отримати дані банківських карт громадян", - йдеться у повідомленні правоохоронців у Телеграмі в четвер.

За інформацією кіберполіції, шахраї підмінюють QR-коди на офіційних інформаційних табличках або просто розміщують їх в громадських місцях. Скануючи такі коди, користувачі потрапляють на підроблені сайти, що імітують реальні онлайн-сервіси. У результаті зловмисники можуть отримати доступ до банківських даних і викрасти кошти.

"Найчастіше такі випадки трапляються у місцях, де люди активно використовують QR-коди для швидких оплат: під час паркування, оплати громадського транспорту, входу на заходи чи здійснення благодійних внесків", - зауважують правоохоронці.

Наголошується, що візуально відрізнити якісно підроблений код від справжнього дуже складно, тому завжди потрібно перевіряти адресу сайту перед введенням будь-яких конфіденційних даних.

Кіберполіція радить дотримуватися кількох правил: скануйте QR-коди лише з надійних джерел - уникайте кодів, розміщених на випадкових наклейках, листівках або рекламних оголошеннях; перед скануванням перевіряйте наклейку - звертайте увагу на можливі сліди підміни (додатковий шар, нерівні краї, інший шрифт); використовуйте функцію попереднього перегляду посилання - більшість смартфонів дозволяють побачити URL перед переходом; завжди звертайте увагу на веб-адресу після переходу за QR-кодом - навіть якщо сайт виглядає переконливо, будь-які відмінності в домені можуть бути ознакою шахрайства.

Також перевіряйте наявність захищеного з'єднання (https://) - якщо сайт не має сертифіката безпеки, вводити на ньому будь-яку інформацію небезпечно та не вводьте банківські дані на невідомих сайтах та без необхідності; використовуйте віртуальні або тимчасові картки для онлайн-платежів - це допоможе уникнути значних фінансових втрат у разі витоку фінансових даних картки.

Кіберполіція закликає у випадку, якщо ви стали жертвою шахрайства - негайно зверніться до банку для блокування картки та подайте електронне звернення до кіберполіції за посиланням.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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