Мін'юст є бенефіціаром або реципієнтом двох проєктів з USAID, їх реалізацію призупинено

Міністерство юстиції України є бенефіціаром або реципієнтом двох із проєктів, які реалізуються у співпраці Американським агентством з міжнародного розвитку (USAID).

"Міністерство юстиції України є бенефіціаром та/або реципієнтом таких проєктів міжнародної технічної допомоги, партнером з розвитку яких є Агентство США з міжнародного розвитку (USAID): "Справедливість для всіх"; "Підтримка цифрової трансформації (DTA)", - йдеться у відповіді Мін'юсту на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Водночас зазначається, що наразі реалізація цих проєктів міжнародної техдопомоги призупинена у зв'язку з припиненням їх фінансування урядом США.

"Разом з тим інформуємо, що Міністерство юстиції України здійснює заходи із встановлення та налагодження співпраці з іншими партнерами з розвитку для підтримки напрямів діяльності, які фінансувались за рахунок проєктів USAID", - додали у відомстві.

Раніше віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляла, що через зупинку роботи USAID тимчасово припинила роботу і низка комісій, які відбирають представників суддівського корпусу і правоохоронних органів. Зокрема, мова йде, серед іншого, про Етичну раду, Громадську раду міжнародних експертів, Комісію з відбору голови Бюро економічної безпеки, а також Комісію з відбору суддів Вищого антикорупційного суду.

Як повідомлялося, USAID в Україні отримало наказ призупинити фінансування всіх проєктів через розпорядження Держдепартаменту США про зупинення програм допомоги іншим країнам на 90 днів.

7 лютого віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що уже є попередні рішення по джерелам залучення фінансування для перекриття деяких програм, які фінансувалися USAID.

Мінспорту є бенефіціаром одного і реципієнтом двох проєктів, які фінансуються урядом США через USAID. Мінветеранів немає проєктів і програм у співпраці з USAID. Мінцифри не припиняє працювати над цифровими проектами, які були розпочаті в партнерстві з USAID. Мінкультури є бенефіціаром чотирьох і реципієнтом одного з проєктів і програм, які реалізуються у співпраці з USAID. Мінсоцполітики є реципієнтом 2 проєктів з USAID, фінансування по них призупинено.