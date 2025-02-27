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У Києві водіям транспорту дозволять самостійно вирішувати, чи зупинятися під час тривоги
14:08 27.02.2025 |
Водії громадського транспорту у Києві будуть самі вирішувати, чи зупинятися під час повітряної тривоги, чи продовжувати рух. Таке рішення анонсував речник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Євген Ієвлєв в ефірі Вечір.LIVE.
Він повідомив, що начальником КМВА Тимуром Ткаченком були проведені наради з представниками ДСНС, правоохоронцями та Силами оборони Києва, щоб зрозуміти доцільність рішення припинити роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги, адже його дотримуються не всі перевізники.
"Є позиція, що це абсолютно неправильне рішення. Є також алгоритм, є напрацювання, є пропозиції від Сил оборони міста Києва. Буде винесено рішення на Раду оборони. І ключ у тому, що перевізник буде приймати рішення, чи доїжджати до найближчої зупинки. І саме водій буде приймати рішення, чи зупиняти транспорт і слідувати в укриття, чи продовжувати рух", - заявив Ієвлєв.
Він наголосив, що все це буде зроблено для того, щоб "не було колапсу біля мостів і метро".
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