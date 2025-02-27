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В Україні оновили е-кабінет особи з інвалідністю
12:09 27.02.2025 |
Міністерство соціальної політики України презентувало оновлений Електронний кабінет особи з інвалідністю - так, сервіс отримав більш інтуїтивний та зручний інтерфейс.
Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.
Зокрема, серед основних змін у кабінеті:
доступність - удосконалена підтримка людей із порушенням зору, зокрема через інтеграцію екранних читачів, та розширені налаштування контрастності;
оновлений дизайн - інтерфейс став більш інтуїтивно зрозумілим та сучасним;
зручна навігація - спрощена структура для ще більш комфортного користування;
покращена адаптивність - коректніша робота на мобільних пристроях.
Загалом у е-кабінеті можна подати заяву про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) або його заміну, якщо є така потреба.
Крім того, сервіс дозволяє подати заявку на ремонт засобу реабілітації, а також оновити раніше подані документи.
Раніше стало відомо, що Кабінет Міністрів розширив доступ українцям до програми компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Відтепер компенсацію зможуть отримати й самозайняті особи, фізичні особи-підприємці, які є людьми з інвалідністю.
За 2024 рік держава компенсувала роботодавцям за облаштування робочих місць 129 млн грн для майже 2 тис. працевлаштованих людей із інвалідністю.
Перед тим повідомлялося, що в межах реформи соціального страхування ті, хто втратив працездатність через хворобу чи травму на роботі, отримуватимуть виплати не менше своєї середньої зарплати.
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