В Україні оновили е-кабінет особи з інвалідністю

Міністерство соціальної політики України презентувало оновлений Електронний кабінет особи з інвалідністю - так, сервіс отримав більш інтуїтивний та зручний інтерфейс.

Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Зокрема, серед основних змін у кабінеті:

доступність - удосконалена підтримка людей із порушенням зору, зокрема через інтеграцію екранних читачів, та розширені налаштування контрастності;

оновлений дизайн - інтерфейс став більш інтуїтивно зрозумілим та сучасним;

зручна навігація - спрощена структура для ще більш комфортного користування;

покращена адаптивність - коректніша робота на мобільних пристроях.

Загалом у е-кабінеті можна подати заяву про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) або його заміну, якщо є така потреба.

Крім того, сервіс дозволяє подати заявку на ремонт засобу реабілітації, а також оновити раніше подані документи.

Раніше стало відомо, що Кабінет Міністрів розширив доступ українцям до програми компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Відтепер компенсацію зможуть отримати й самозайняті особи, фізичні особи-підприємці, які є людьми з інвалідністю.

За 2024 рік держава компенсувала роботодавцям за облаштування робочих місць 129 млн грн для майже 2 тис. працевлаштованих людей із інвалідністю.

Перед тим повідомлялося, що в межах реформи соціального страхування ті, хто втратив працездатність через хворобу чи травму на роботі, отримуватимуть виплати не менше своєї середньої зарплати.