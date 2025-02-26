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АНАЛІТИКА

Ми очікуємо, що 30% українців повернуться, — Чернишов

17:41 26.02.2025 |

Україна

 

Міністр національної єдності Олексій Чернишов вважає, що до України повернуться 30% від тих українців, що покинули країну після повномасштабного вторгнення РФ, пише "Економічна Правда".

"Після того, як Україна набуде безпекові заходи, коли безпека в країни стане стабільною, ми очікуємо, що 30% українців повернуться, що вони дуже серйозно розглянуть повернення", - заявив Чернишов на заході "Війна 2025. Зброя, люди, гроші", що був організований "Українською Правдою".

За його словами, зараз уряд розробляє певні практичні моделі, які заохочуватимуть повернення українців, він очікує на появу таких моделей вже у цьому році.

"Також ми чітко розуміємо, що значна частина українців вже не повернеться. Вони вирішили залишитися там, де вони є. Це не є катастрофою. Це треба визнати", - додав міністр.

Чернишов зазначив, що Україна щороку втрачає 300 тис людей через причини, які не пов'язані з війною. Також він заначив, що для повоєнної відбудови і подвоєння ВВП України за 10 років потрібно буде залучити від 3,1 до 4,2 млн репатріантів та іммігрантів.

Як повідомлялось, Чернишов заявив, що Україна вивчає досвід Ізраїлю, Румунії, Литви, Латвії та Балкан у поверненні людей в країну.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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