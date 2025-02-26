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АНАЛІТИКА

Українські виробники знижують ціни ще на 100 препаратів

12:14 26.02.2025 |

Україна

 

Українські фармацевтичні компанії готові знизити ціни на низку лікарських засобів власного виробництва. Як повідомляє пресслужба МОЗ, до списку входять знеболювальні, антибіотики, анестетики, ліки проти тиску, імуноглобуліни, жарознижувальні, протикашлеві засоби, вітаміни та інші препарати.

Понад 70 позицій зі списку входять до Національного переліку лікарських засобів, ще 35 - це рецептурні препарати, які можна отримати лише за призначенням лікаря.

Українські виробники знижують ціни ще на 100 препаратів

 

Українські виробники знижують ціни ще на 100 препаратів

 

Детальний перелік медикаментів, на які знизять ціни, доступний за посиланням.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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