Українські виробники знижують ціни ще на 100 препаратів

Українські фармацевтичні компанії готові знизити ціни на низку лікарських засобів власного виробництва. Як повідомляє пресслужба МОЗ, до списку входять знеболювальні, антибіотики, анестетики, ліки проти тиску, імуноглобуліни, жарознижувальні, протикашлеві засоби, вітаміни та інші препарати.

Понад 70 позицій зі списку входять до Національного переліку лікарських засобів, ще 35 - це рецептурні препарати, які можна отримати лише за призначенням лікаря.

Детальний перелік медикаментів, на які знизять ціни, доступний за посиланням.