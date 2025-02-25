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Іноземні виробники не хочуть реєструвати нові ліки в Україні, і ситуація може погіршитися - ексміністр
15:51 25.02.2025 |
Державне втручання у фармацевтичний ринок може призвести до дефіциту життєво важливих медикаментів. Особливо це стосується новітніх препаратів, які лише виходять на ринок і вже мають труднощі з реєстрацією в Україні.
Про це заявив колишній очільник МОЗ Олег Мусій.
"Фармація і ринок фармацевтичних препаратів настільки став ринковим і незалежним від держави, що втручання в нього якраз може наразити людей на те, що ліки, які є необхідними, перестануть бути доступними", - заявив Мусій в коментарі УНН.
Він вважає, що найбільшу загрозу становлять обмеження щодо інноваційних медикаментів, які планують зайти на ринок України.
За його словами, виробники вже зараз не поспішають реєструвати нові ліки на українському ринку через складні економічні умови та проблеми з логістикою, а втручання держави у регуляцію фармринку може взагалі змусити їх відмовитися від роботи в Україні.
Ексміністр зазначив, в умовах війни український фармринок значно скоротився через зменшення кількості споживачів. Водночас у країнах ЄС ситуація зовсім інша: там державне медичне страхування гарантує закупівлі препаратів, що дозволяє утримувати низькі ціни.
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