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АНАЛІТИКА

До центрів рекрутингу звернулося понад 42 тис. осіб, 21% з яких – жінки

15:58 24.02.2025 |

Україна

 

З початку роботи центрів рекрутингу української армії до них звернулися 42366 громадян, 21% від них - жінки, повідомили у Міноборони України у понеділок.

"З початку роботи центрів рекрутингу української армії до них звернулися 42 366 громадян, зокрема, минулого тижня - 1 064 особи. Частка жінок серед кандидатів до Сил оборони, які долучаються до війська, збільшилася до 21%. Найбільше звернень від потенційних кандидаток зафіксовано у Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

В Міноборони зазначають, що серед всіх звернень найбільший попит мають посади операторів БПЛА, водіїв та стрілецькі спеціальності.

Оборонне відомство нагадує, що в Україні функціонує 48 рекрутингових центрів, зокрема, один онлайн-центр. Їх фахівці консультують та забезпечують супровід потенційних кандидатів до Сил оборони України. Центри рекрутингу, які переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів, надають виключно конфіденційні консультації. На їх території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Як повідомлялось, у січні 2025 року до рекрутингових центрів звернулася 5381 особа, що майже на 80% більше, ніж середньомісячний показник минулого року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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