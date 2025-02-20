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АНАЛІТИКА

У «Дії» з'явилися дві нові послуги для ветеранів та їхніх родин

17:30 20.02.2025 |

Україна

 

На порталі "Дія" запустили нові послуги для ветеранів та сімей загиблих захисників.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що відтепер можна онлайн отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни та статус члена сім'ї загиблого військового.

Послуги доступні:

* ветеранам, які мають довідку про інвалідність;
* чоловікам, дружинам, батькам і дітям загиблих воїнів, якщо є документи про участь у бойових діях, смерть та родинні зв'язки.

Щоб отримати статус, потрібно лише подати заявку через "Дію". "Не треба збирати додаткових документів, відстоювати години в чергах та проходити всі кола бюрократичних процедур, як було раніше", - наголошує Федоров

Запуск послуг реалізували Міністерство цифрової трансформації та Мінветеранів за підтримки "Проєкту підтримки Дія", який впроваджує ПРООН в Україні за фінансування Швеції.
За матеріалами: Економічна правда
 

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