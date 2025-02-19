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Україна має сценарій швидкого відновлення авіаперельотів – Eurocontrol
17:38 19.02.2025 |
Європейська організація безпеки аеронавігації (Eurocontrol) та Украерорух спільно розробили сценарії відновлення авіаперельотів та регулярно адаптують їх з урахуванням реальної ситуації на місцях. Про це повідомила пресслужба Eurocontrol у відповіді на журналістський запит LIGA.net.
Як швидко Україна зможе відновити польоти після припинення вогню, залежатиме від "обставин, що складуться на той момент, і наявності інфраструктури й персоналу", додають в Eurocontrol.
Напередодні Eurocontrol та Міністерство розвитку громад та територій підписали угоду про продовження роботи у 2025-2026 роках Європейського фонду добровільної аеронавігаційної солідарності, запущеного на початку 2023 року.
Завдання фонду на наступні два роки - "продовжувати підтримувати Україну для забезпечення оперативної готовності при відновленні повітряного сполучення. Фонд продовжить фокусуватися на витратах, пов'язаних з управлінням повітряним рухом та аеронавігаційним обслуговуванням". Для цього Україна отримає 36 млн євро, які на добровільній основі надають держави-члени Eurocontrol.
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