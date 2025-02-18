В Україні покращать якість зв'язку. Нацкомісія затвердила порядок впровадження малих базових станцій

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового звʼязку (НКЕК) затвердила порядок розгортання малопотужних базових станцій (Small cells).

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що відповідною постановою від 12.02.2025 № 77 Нацкомісія імплементувало у законодавство України європейський регламент щодо Small cells.

Малопотужні базові станції - це радіообладнання малої потужності для покриття невеликої території. Таке радіообладнання може бути встановлене у приміщенні або на відкритому повітрі.

Зокрема, Small cells забезпечують високоякісне, безпечне покриття стільникового зв'язку в приміщенні та поза ним, доповнюючи операторську мережу для покращення покриття та підтримки нових послуг і взаємодії з користувачами.

Їх можна використовувати у бізнес-парках, офісних та торговельних центрах, пасажирських терміналах, для розгортання приватних мереж 4G та 5G, забезпечення достатньої ємності мереж у густонаселених районах міст та інше.

"Оператори отримали зрозумілі правила, за якими може використовуватись таке радіообладнання. А для абонентів це означатиме покращення доступу до мережі мобільного оператора там, де він був обмежений з причин недостатньої ємності мережі або слабкого сигналу, і підвищення якості отриманих послуг", - додали у НКЕК.

Як повідомлялося, раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку узгодила обмін частотами в спектрі 2100 МГц між операторами мобільного зв'язку "Київстар" та Vodafone Україна.