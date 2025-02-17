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Захисники і захисниці в рамках ПМГ зможуть безоплатно отримати послугу із забору та зберігання репродуктивних клітин
16:46 17.02.2025 |
Захисники і захисниці в рамках ПМГ у випадку втрати репродуктивної функції при виконанні обов'язків із оборони держави зможуть безоплатно отримати послугу із забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин.
Згідно відповідної постанови, прийнятої урядом 10 лютого, послуги з забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців здійснюють медзаклади всіх форм власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали з НСЗУ відповідні договори.
Крім того, постанова передбачає, що захисники і захисниці в рамках ПМГ зможуть безкоштовно отримати послуги зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги.
Як повідомлялося, медичні послуги з зубопротезування в рамках пілотного проєкту ПМГ отримали 11,142 тис. військовослужбовців. Зокрема, в межах проєкту послугою з лікування зубів скористалися 8,398 тис. захисників і захисниць, послугами з зубопротезування - 4,465 тис.
За надані медпослуги НСЗУ заплатила клінікам майже 30 млн грн за протезування і понад 12 млн грн - за лікування зубів.
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