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АНАЛІТИКА

Захисники і захисниці в рамках ПМГ зможуть безоплатно отримати послугу із забору та зберігання репродуктивних клітин

16:46 17.02.2025 |

Україна

 

Захисники і захисниці в рамках ПМГ у випадку втрати репродуктивної функції при виконанні обов'язків із оборони держави зможуть безоплатно отримати послугу із забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин.

Згідно відповідної постанови, прийнятої урядом 10 лютого, послуги з забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців здійснюють медзаклади всіх форм власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали з НСЗУ відповідні договори.

Крім того, постанова передбачає, що захисники і захисниці в рамках ПМГ зможуть безкоштовно отримати послуги зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги.

Як повідомлялося, медичні послуги з зубопротезування в рамках пілотного проєкту ПМГ отримали 11,142 тис. військовослужбовців. Зокрема, в межах проєкту послугою з лікування зубів скористалися 8,398 тис. захисників і захисниць, послугами з зубопротезування - 4,465 тис.

За надані медпослуги НСЗУ заплатила клінікам майже 30 млн грн за протезування і понад 12 млн грн - за лікування зубів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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