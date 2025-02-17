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АНАЛІТИКА

Україна відновлює оформлення електронних віз для іноземців з 45 країн

12:21 17.02.2025 |

Україна

 

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ із 17 лютого відновлює оформлення електронних віз (е-Віза) для в'їзду в Україну іноземців із 45 країн.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що оформлення е-Віз відбуватиметься з туристичною, приватною, діловою, освітньою, культурною, науковою метою, для журналістів, спортсменів та з метою лікування.

Термін оформлення е-Віз триває протягом трьох робочих днів, а у терміновому порядку - один день.

Із переліком країн та порядком оформлення е-Віз можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що уряд урегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном. Тож, чоловіки призовного віку, які подавали заявку на документи до 25 квітня 2024 року, зможуть отримати їх з цього тижня.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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