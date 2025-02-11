Агентство відновлення про зупинку допомоги USAID: «на паузі» - модернізація 9 пунктів пропуску на кордоні

Зупинка фінансування від USAID призвела до припинення розробки ТЕО для дев'яти прикордонних пунктів пропуску; наразі в Агентстві відновлення шукають вітчизняних розробників проєктної документації.

Про це під час заходу «Від доріг до водогонів: як реалізують великі інфраструктурні проєкти» повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин, передає кореспондент Укрінформу.

«У нас сьогодні дев'яти пунктів пропуску, по яких фактично припинилися роботи через відсутність фінансування від USAID на техніко-економічне обґрунтування (проєктів модернізації - ред.). І навіть напрацьована частина матеріалу не передається Агентству. Скажу відверто, ми не чекаємо, поки відновиться фінансування, у нас немає впевненості, що воно буде відновлено», - розповів Сухомлин.

За його словами, після призупинення роботи Агентства США з міжнародного розвитку українським архітектурним бюро було запропоновано взяти участь в розробці ТЕО і проєктів по цих пунктах пропуску. Вже дві великі українські компанії погодилися на участь у цих проєктах. Для них нинішні виклики стали можливістю реалізувати свій потенціал у роботі на державу.

Як повідомлялося, 20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів усіх програм зовнішньої допомоги до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.