Фінансові новини
- |
- 11.02.25
- |
- 13:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Агентство відновлення про зупинку допомоги USAID: «на паузі» - модернізація 9 пунктів пропуску на кордоні
11:59 11.02.2025 |
Зупинка фінансування від USAID призвела до припинення розробки ТЕО для дев'яти прикордонних пунктів пропуску; наразі в Агентстві відновлення шукають вітчизняних розробників проєктної документації.
Про це під час заходу «Від доріг до водогонів: як реалізують великі інфраструктурні проєкти» повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин, передає кореспондент Укрінформу.
«У нас сьогодні дев'яти пунктів пропуску, по яких фактично припинилися роботи через відсутність фінансування від USAID на техніко-економічне обґрунтування (проєктів модернізації - ред.). І навіть напрацьована частина матеріалу не передається Агентству. Скажу відверто, ми не чекаємо, поки відновиться фінансування, у нас немає впевненості, що воно буде відновлено», - розповів Сухомлин.
За його словами, після призупинення роботи Агентства США з міжнародного розвитку українським архітектурним бюро було запропоновано взяти участь в розробці ТЕО і проєктів по цих пунктах пропуску. Вже дві великі українські компанії погодилися на участь у цих проєктах. Для них нинішні виклики стали можливістю реалізувати свій потенціал у роботі на державу.
Як повідомлялося, 20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів усіх програм зовнішньої допомоги до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп про військову допомогу Україні: у неї є цінні природні ресурси, я хотів би, щоб ці гроші були захищені
|Трамп закликає скасувати перемир’я з ХАМАС, якщо заручники не будуть звільнені
|Трамп ввів 25% мита на імпорт сталі й алюмінію до США
|«Роздані «поважним" людям»: Гетманцев пропонує провести ревізію родовищ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Агентство відновлення про зупинку допомоги USAID: «на паузі» - модернізація 9 пунктів пропуску на кордоні
|Індекс сприйняття корупції: в України мінус один бал за рік та 105 місце зі 180
|Зеленський зустрінеться з Джей Ді Венсом 14 лютого у Мюнхені
|В Україні до кінця 2026 року запустять цифровий гаманець ідентифікації ЄС
|В Україні діє нова програма базової військової підготовки
|Зеленський анонсував спецконтракти із ЗСУ для 18-24-річних
Бізнес
|DeepSeek для iOS передає незашифровані дані: експерти попереджають про серйозні загрози
|DeepSeek R1 вразливіша до маніпуляцій, ніж інші ШІ-моделі — WSJ
|Штучний інтелект допоміг ученим створити новий матеріал, що твердий, як сталь, і легкий, як пінопласт
|У Франції почали розслідування проти Маскового X
|Велика Британія вимагає від Apple надати доступ до зашифрованого вмісту iCloud користувачів
|Opel Grandland PHEV проїхав 1115 км на одному баку і одній зарядці в реальних умовах
|Технологічні гіганти США планують інвестувати в ШІ понад $300 млрд у 2025-му