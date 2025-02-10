Фінансові новини
- |
- 10.02.25
- |
- 18:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні до кінця 2026 року запустять цифровий гаманець ідентифікації ЄС
17:33 10.02.2025 |
В Україні до кінця 2026 року запустять європейський гаманець цифрової ідентифікації (EUDI), що дасть змогу отримувати доступ до державних та приватних послуг.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.
"Уже скоро українці зможуть користуватися цифровими документами за кордоном, а європейці - використовуватимуть свої в Україні. Уперше зустрілися з учасниками консорціуму Potential, щоб протестувати сумісність електронних документів із прототипами цифрових європейських гаманців. Наші розробники перевірили, як працюють документи в "Дії" разом із мобільними застосунками країн ЄС", - розповіли в Мінцифри.
EU Digital Identity Wallet знадобиться для багатьох життєвих ситуацій за кордоном - зареєструвати SIM-карти, відкрити рахунок у банку чи показати документи в телефоні.
У Мінцифри зазначили, що Україна - єдина держава із 20 країн-учасників, яка ще не є членом Європейського Союзу.
Адаптації з вимогами EU Digital Identity Wallet здійснюється за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що реалізується естонською Академією електронного управління (eGovernance Academy).
Участь "Дії" в спільно керованому Францією та Німеччиною пілотному проєкті Potential співфінансується Євросоюзом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Роздані «поважним" людям»: Гетманцев пропонує провести ревізію родовищ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський анонсував спецконтракти із ЗСУ для 18-24-річних
|Зеленський: У США - пріоритет у розробленні ресурсів України
|Радник Трампа про війну: європейці повинні взяти на себе цей конфлікт
|Трамп анонсував запровадження 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|В Україні до кінця 2026 року запустять цифровий гаманець ідентифікації ЄС
|В Україні діє нова програма базової військової підготовки
|Зеленський анонсував спецконтракти із ЗСУ для 18-24-річних
|У застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок
|Регулятор посилить захист українців від банкрутств забудовників. Що зміниться
|Влада Києва розглянула варіанти роботи громадського транспорту під час тривог. Обіцяє рішення
Бізнес
|Технологічні гіганти США планують інвестувати в ШІ понад $300 млрд у 2025-му
|У 2025 році Google інвестує в розвиток власних АІ-технологій рекордні $75 мільярдів
|DeepSeek вводить ліміти на використання ШІ і підвищує тарифи
|Samsung готує 6G із підтримкою AI: покращена якість зв’язку та ширше покриття
|Toyota побудувала свій перший в Америці завод із виробництва акумуляторів для електромобілів
|Продажі Tesla в Європі падають через конкуренцію та політику Ілона Маска
|Volkswagen готує до випуску електромобіль вартістю €20 000