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АНАЛІТИКА

В Україні до кінця 2026 року запустять цифровий гаманець ідентифікації ЄС

17:33 10.02.2025 |

Україна

 

В Україні до кінця 2026 року запустять європейський гаманець цифрової ідентифікації (EUDI), що дасть змогу отримувати доступ до державних та приватних послуг.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Уже скоро українці зможуть користуватися цифровими документами за кордоном, а європейці - використовуватимуть свої в Україні. Уперше зустрілися з учасниками консорціуму Potential, щоб протестувати сумісність електронних документів із прототипами цифрових європейських гаманців. Наші розробники перевірили, як працюють документи в "Дії" разом із мобільними застосунками країн ЄС", - розповіли в Мінцифри.

EU Digital Identity Wallet знадобиться для багатьох життєвих ситуацій за кордоном - зареєструвати SIM-карти, відкрити рахунок у банку чи показати документи в телефоні.

У Мінцифри зазначили, що Україна - єдина держава із 20 країн-учасників, яка ще не є членом Європейського Союзу.

Адаптації з вимогами EU Digital Identity Wallet здійснюється за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що реалізується естонською Академією електронного управління (eGovernance Academy).

Участь "Дії" в спільно керованому Францією та Німеччиною пілотному проєкті Potential співфінансується Євросоюзом.

За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

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