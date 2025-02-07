Влада Києва розглянула варіанти роботи громадського транспорту під час тривог. Обіцяє рішення

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко доручив створити робочу групу, яка сформулює та узгодить алгоритми дій для пасажирів та водіїв громадського транспорту на випадок повітряної тривоги.

Про це Ткаченко повідомив за результатами проведеної наради щодо режиму руху громадського транспорту в столиці під час повітряної тривоги.

"Спільно з військовими, представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та Нацполіції узгоджуємо напрацювання щодо руху транспорту з урахуванням безпекового аспекту", - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що є пропозиції та зауваження, а всі конструктивні позиції враховуються.

Ткаченко також розповів, що вдалося активізувати здоровий діалог, необхідний для розв'язання проблеми транспортного колапсу в Києві під час тривог.

"Транспортний колапс" - це не фігура мовлення. Зупинка комунального транспорту паралізує рух, в першу чергу, між берегами Дніпра. Це призводить до скупчення людей, що створює додаткові загрози безпековій ситуації, а не розв'язує питання безпеки. Не менш важливо, що вечірні тривалі тривоги та зупинка транспорту призводять до того, що люди не встигають потрапити до домівок після відбою через закінчення робочих змін у транспорті", - також зазначив Ткаченко.

Ща його словами, можливі варіанти розв'язання питання руху транспорту під час тривоги розглянуті, і на черзі - їхнє оформлення в рішення, яке враховуватиме безпековий компонент, і водночас відновить здоровий ритм пасажирських перевезень у Києві.

Напрацювання будуть винесені на розгляд наступного засідання Ради оборони Києва.

На початку цього року Ткаченко говорив, що в Київській міській військовій адміністрації розглядають кілька варіантів зміни протоколів безпеки роботи наземного громадського транспорту під час оголошених повітряних тривог.

Нагадаємо, що з 2022 року під час повітряної тривоги у Києві громадський транспорт зупиняється. Тобто транспорт довозить пасажирів до найближчого укриття, а перевезення людей плановими маршрутами під час тривог заборонено. Мешканці Києва подавали електронні петиції з проханням відновити рух транспорту під час тривог, але влада Києва заборону не скасувала.

Раніше стало відомо, що час простою українських ТЦ через повітряні тривоги в 2024 році становив понад 40 робочих днів.

Київ наразі є єдиним містом в Україні, де зупиняють громадський транспорт під час повітряних тривог.