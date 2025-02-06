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У 2025 році очікуються нові послуги та сервіси в «Києві цифровому»
23:46 05.02.2025 |
У застосунку "Київ цифровий" очікуються нові послуги та сервіси у 2025 році, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"На сьогодні Київ працює над подальшим розширенням функціоналу міського застосунку Київ Цифровий, і вже цьогоріч на киян очікують нові послуги і сервіси онлайн", - цитує відомство слова керівника цифрової трансформації Києва (CDTO) Петра Оленича.
За його словами, існуючі сервіси додатку завдяки функціям VoiceOver та TalkBack стали доступні також для людей із порушеннями зору.
Він додав, що "Київ Цифровий" є екосистемою, яка охоплює всі сфери життєдіяльності столиці - від цивільної безпеки, транспорту, екології та освіти до питань соціального захисту, електронної демократії та психологічної допомоги й підтримки киян.
Зазначається, що упродовж 2024 року "Київ Цифровий" поповнився 11 новими сервісами, а співпраця з "Укренерго" та Дією ще більше розширила можливості застосунку. Загалом за рік у застосунку створено 20 тис. цифрових учнівських квитків, у громадському транспорті проведено 270 млн валідацій, здійснено 3,2 млн поповнень транспортних карт та оплачено 864 тис. паркувальних сесій. Також за його допомогою кияни за рік зібрали понад 487 тис. підписів під петиціями, 71 тис. разів записалися на прийом до ЦНАП та надали 3 млн відповідей в опитуваннях
За словами Оленича, Київ у питанні цифровізації конкурує з провідними містами Європи та світу. "У цьогорічному рейтингу Local Online Service Index від ООН Київ увійшов до переліку найкращих міст світу, посівши 13 місце серед 193 країн". - сказано у повідомленні.
Також зазначається, що впродовж року українська столиця і команда "Київ Цифровий" отримали визнання та нагороди за інноваційність та впровадження цифрових технологій на міжнародних конгресах із питань цифровізації та мобільності в Барселоні, Лондоні та Лодзі. А наприкінці 2024 року Київ став переможцем престижного міжнародного конкурсу World Summit Awards 2024 у номінації "Взаємодія муніципалітетів з містянами".
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