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Уперше в Україні водія обмежили у праві керування авто через порушення правил військового обліку
09:57 05.02.2025 |
В Україні зафіксували перший випадок, коли людину обмежили у праві керувати автомобілем через порушення правил військового обліку. Таке рішення виніс суд на Рівненщині на звернення ТЦК.
Як пише Опендатабот, щонайменше знайдено щонайменше 41 судову справу щодо обмеження прав на керування авто через порушення правил військового обліку.
Наразі у більшості випадків суди повертають справи назад. Утім, це пов'язано лише із проблемами в оформленні позовів, зокрема, несплатою ТЦК судового збору.
За словами адвокатки Валентини Слободянок, ТЦК як державні органи могли просто не закласти у кошторис фінанси на сплату судового збору за такими позовами - адже нововведення в законодавство про мобілізацію відбулись в середині 2024 року.
"Варто розуміти, що ця ситуація тимчасова - тож вже у 2025 році така стаття витрат мала б з'явитися в бюджетах ТЦК, відповідно, й збільшаться шанси на успіх в судах", - додала вона.
Втім наразі вже є випадок, коли суд задовольнив позов ТЦК. Водія вперше тимчасово обмежили у праві керування транспортними засобами через порушення правил військового обліку - допоки він не виконає вимоги ТЦК або ж як ця вимога не буде відкликана.
Судові рішення у таких справах повністю знеособлені - у них не зазначаються сторони процесу, що не дає можливості перевірити на наявність справи щодо себе.
Тож, українці можуть дізнатися, чи є проти них подібні позови, лише через судові послуги у додатку "Дія" або ж у електронному кабінеті системи єСуд.
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