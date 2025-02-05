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АНАЛІТИКА

Податкова попередила про масову розсилку фейкових листів нібито від «Дії»

17:22 04.02.2025 |

Україна

 

Українські податківці попереджають, що шахраї почали розсилати фейкові листи про податкове відшкодування нібито від "Дії".

Про це повідомили у Державній податковій службі.

"Протягом останніх днів зафіксовано розповсюдження електронних листів, які надіслані нібито від "Дії", щодо можливості отримання щорічного податкового відшкодування. Листи містять посилання на фішингову сторінку, яка візуально імітує портал ID.GOV.UA", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на цій сторінці шахраї розміщують:

* інформацію про "щорічне податкове відшкодування";
* інструкції щодо проходження ідентифікації;
* пропонують ввести особисті дані: номер мобільного телефону, ПІБ, реквізити банківської картки (номер, термін дії та CVV-код).

Податківці попереджають, що отримані дані можуть бути використані для прив'язки акаунта до нового пристрою та авторизації у банківському акаунті, що дозволяє вивести кошти з рахунку.


 


Податкова попередила про масову розсилку фейкових листів нібито від «Дії»

 

Податкова попередила про масову розсилку фейкових листів нібито від «Дії»

 

Податкова попередила про масову розсилку фейкових листів нібито від «Дії»
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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