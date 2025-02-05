Податкова попередила про масову розсилку фейкових листів нібито від «Дії»

"Безумовно, ми підемо на цей варіант, на зустріч з цими чотирма учасниками. Яка різниця, як я, яке моє ставлення до нього? Я не буду до нього добрим і вважаю, я вважаю його ворогом. І, чесно кажучи, я вважаю, що він теж вважає мене ворогом. Ось так", - сказав Зеленський.