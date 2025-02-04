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"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Рецепти, направлення та медичні повідомлення надходитимуть у «Дію»
13:32 04.02.2025 |
Електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення надходитимуть у "Дію".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Уряд затвердив зміни до постанови. Скоро запустимо медичні пуші в Дії, щоб ви не губили важливу інформацію серед купи смс у телефоні", - повідомив він.
У "Дії" надходитимуть сповіщення про:
* номери рецепта та код погашення.
* код направлення до лікарів.
* запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.
Він додав, що команда Мінцифри працюватиме над сервісом спільно з МОЗ, а щойно запустяться медичні сповіщення - повідомить додатково.
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