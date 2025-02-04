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АНАЛІТИКА

Рецепти, направлення та медичні повідомлення надходитимуть у «Дію»

13:32 04.02.2025 |

Україна

 

Електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення надходитимуть у "Дію".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Уряд затвердив зміни до постанови. Скоро запустимо медичні пуші в Дії, щоб ви не губили важливу інформацію серед купи смс у телефоні", - повідомив він.

У "Дії" надходитимуть сповіщення про:

* номери рецепта та код погашення.

* код направлення до лікарів.

* запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.

Він додав, що команда Мінцифри працюватиме над сервісом спільно з МОЗ, а щойно запустяться медичні сповіщення - повідомить додатково.
За матеріалами: Економічна правда
 

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