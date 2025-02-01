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Шлюбів в Україні у 2024 р. поменшало на 19,3%, розлучень побільшало на 42,2% – Мінюст
23:45 31.01.2025 |
В Україні 2024 року було зареєстровано 150,21 тис. шлюбів, що на 19,3%, або 38,84 тис. менше, ніж 2023 року, свідчить звіт про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції.
Згідно із ним, одночасно кількість зареєстрованих розірвань шлюбу зросла на 42,2%, або на 10,18 тис. - до 34,29 тис., у тому числі за рішенням суду - на 2.3%, до 1,31 тис.
В той же час, за даними Мінюсту, у другому півріччі 2024 року динаміка показників стала трохи кращою: число зареєстрованих шлюбів порівняно із першим півріччям збільшилося на 6,4% - до 77,44 тис., тоді як число зареєстрованих розлучень - на 20,1%, до 18,71 тис.
Якщо в середньому по Україні на одне розлучення минулого року приходилося 4,4 шлюби, то найвищим цей показник є у Рівненській та Закарпатській областях - 8,1 та 7,2 рази, а найменшим - у Тернопільській, Харківській, Черкаській, Вінницькій та Хмельницькій, де він склав від 3,3 до 3,6 разів.
Згідно із даними Мінюсту, у довоєнному 2021 році в Україні було зареєстровано 214,01 шлюбів та 29,59 тис. розлучень, тоді як у рік початку війни кількість шлюбів зросла до 222,89 тис., а кількість розлучень зменшилася до 17,89 тис.
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