Українці можуть мати два закордонних паспорти одночасно. Пояснення від Міграційної служби

За законом, кожен громадянин України має право мати два чинних закордонних паспорта. Якщо, наприклад, людина подає документи на новий закордонний паспорт, при цьому старий є чинним, то вона має право залишити його.

Про це повідомили у Державній міграційній службі.

Зазначається, що попередній (або один з попередніх) закордонний паспорт підлягає анулюванню, якщо закінчився термін його дії або в разі зміни інформації.

"Крім цього, бувають випадки, коли старий паспорт для виїзду за кордон потрібен з певних причин. У цьому випадку анульований паспорт може не вилучатися за заявою особи, якій належить документ", - зазначили в міграційній службі.

Виняток становить зміна прізвища - у цьому випадку залишити старий закордонний паспорт, як чинний неможливо.

Як нагадали в ДМС, закордонний паспорт видається: на чотири роки - особам, які не досягли 16-річного віку; на десять років - особам, які досягли 16-річного віку.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року Україна піднялася із 32 на 30 місце у міжнародному рейтингу паспортів, який публікує компанія Henley&Partners на основі даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).