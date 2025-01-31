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АНАЛІТИКА

Українці можуть мати два закордонних паспорти одночасно. Пояснення від Міграційної служби

17:34 31.01.2025 |

Україна

 

За законом, кожен громадянин України має право мати два чинних закордонних паспорта. Якщо, наприклад, людина подає документи на новий закордонний паспорт, при цьому старий є чинним, то вона має право залишити його.

Про це повідомили у Державній міграційній службі.

Зазначається, що попередній (або один з попередніх) закордонний паспорт підлягає анулюванню, якщо закінчився термін його дії або в разі зміни інформації.

"Крім цього, бувають випадки, коли старий паспорт для виїзду за кордон потрібен з певних причин. У цьому випадку анульований паспорт може не вилучатися за заявою особи, якій належить документ", - зазначили в міграційній службі.

Виняток становить зміна прізвища - у цьому випадку залишити старий закордонний паспорт, як чинний неможливо.

Як нагадали в ДМС, закордонний паспорт видається: на чотири роки - особам, які не досягли 16-річного віку; на десять років - особам, які досягли 16-річного віку.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року Україна піднялася із 32 на 30 місце у міжнародному рейтингу паспортів, який публікує компанія Henley&Partners на основі даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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