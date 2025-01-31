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Артур Еш
У «Дії» з'явилася можливість скаржитися на проблеми зі зв'язком та інтернетом
15:45 31.01.2025 |
Віцепрем'єр-міністр з інновацій, освіти, науки та технологій Михайло Федоров повідомив, що в додатку "Дія" з'явилася нова функція, яка дозволяє користувачам скаржитися на проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом.
Щоб повідомити про проблеми чи повну відсутність зв'язку, користувачам необхідно буде відкрити додаток "Дія", обрати "Відсутній зв'язок" на головному екрані, дати одноразовий доступ до геолокації та відповісти на кілька уточнювальних питань. Можна уточнити оператора, чи відсутній зв'язок лише під час відключень світла або з яким саме видом зв'язку виникли проблеми.
Щоб передавати інформацію про проблеми з мобільним зв'язком, якщо у користувачів немає інтернету, потрібно буде заздалегідь завантажити Мапу незламності. Після цього процес буде таким самим, за виключенням того, що заяви з "Дія" відправлятимуться як тільки но з'явиться інтернет.
Заяви автоматично надсилатимуться до Національної комісії, яка регулює зв'язок. Це дозволить комісії виявляти проблемні райони з інтернетом та зв'язком і співпрацювати з операторами для їх вирішення.
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