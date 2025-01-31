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В Україні відновлено комплексну послугу «єМалятко» - Мін'юст
14:21 31.01.2025 |
Міністерство юстиції України, держпідприємство "Національні інформаційні системи", Міністерство цифрової трансформації та платформа "Дія" відновили роботу комплексної послуги "єМалятко", повідомляє прес-служба Мін'юсту.
"Батьки новонароджених знову можуть подавати заяви через заклади охорони здоров'я, центри надання адміністративних послуг, ДРАЦС чи за допомогою сервісу Дії", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.
Заззначено, що попри кібератаку та тимчасову недоступність реєстру працівники відділів ДРАЦС продовжували реєструвати народження дітей за стандартною процедурою.
Після відновлення роботи Державного реєстру актів цивільного стану громадян опрацьовано усі раніше створені заяви: в рамках послуги за цей період зареєстровано 1728 народжень.
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