В Україні відновлено комплексну послугу «єМалятко» - Мін'юст

Міністерство юстиції України, держпідприємство "Національні інформаційні системи", Міністерство цифрової трансформації та платформа "Дія" відновили роботу комплексної послуги "єМалятко", повідомляє прес-служба Мін'юсту.

"Батьки новонароджених знову можуть подавати заяви через заклади охорони здоров'я, центри надання адміністративних послуг, ДРАЦС чи за допомогою сервісу Дії", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Заззначено, що попри кібератаку та тимчасову недоступність реєстру працівники відділів ДРАЦС продовжували реєструвати народження дітей за стандартною процедурою.

Після відновлення роботи Державного реєстру актів цивільного стану громадян опрацьовано усі раніше створені заяви: в рамках послуги за цей період зареєстровано 1728 народжень.