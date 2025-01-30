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Статус УБД надається засобами ЄДРВВ впродовж п'яти днів – наказ Міноборони
17:13 30.01.2025 |
Процедура надання відомостей про участь військовослужбовця у бойових діях відтепер відбуватиметься засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) та протягом максимум п'яти днів від початку дії бойового розпорядження, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
"Міноборони удосконалює процедуру надання відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях. Відтепер це відбуватиметься засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) і щонайбільше протягом п'яти днів від початку дії бойового розпорядження", - говориться в повідомленні Міноборони в четвер.
Повідомляється, що такі зміни передбачені наказом Міноборони від 17 січня № 28 "Про порядок подання відомостей до Єдиного державного реєстру ветеранів війни". Його мета - врегулювати виконання вимог законодавства у цій сфері.
Зазначено, що для цього у військових частинах, установах та організаціях, які виконують бойові завдання в районах ведення воєнних дій, будуть призначатися спеціальні уповноважені особи. Вони зобов'язані вносити до ЄДРВВ дані про військових, що безпосередньо беруть участь у відсічі збройної агресії РФ, протягом п'яти днів з дня початку бойового розпорядження.
"Для внесення відомостей до ЄДРВВ щодо військовослужбовців ЗСУ, які проходять військову службу у структурних підрозділах апарату Міноборони, органах військового управління, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, установах, безпосередньо підпорядкованих Міноборони передбачений окремий порядок. Це стосується тих військових, що були відряджені до військових частин у районах ведення воєнних дій для виконання спеціальних завдань", - зазначено у повідомленні.
Зазначається, що уповноважені особи визначені наказом Міноборони від 20 грудня 2024 року № 851 "Про визначення уповноважених осіб для внесення відомостей до електронного кабінету - складової Єдиного державного реєстру ветеранів війни".
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