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НКЕК виділила скорочений номер 1678 для гарячої лінії уповноваженого з прав людини
14:51 29.01.2025 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), виділила скорочений номер 1678 для інформаційно-довідкової служби соціального спрямування уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
"Ухвалено рішення про безкоштовне надання дозволу на користування скороченим номером 1678 для організації на електронних комунікаційних мережах загального користування України доступу до служби соціального спрямування "Гаряча лінія" Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - йдеться у повідомленні у фейсбук в середу.
Дозвіл на скорочений номер дає право на його використання під час підключення технічних засобів колл-центру секретаріату омбудсмена України до електронних комунікаційних мереж фіксованого та мобільного зв'язку.
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