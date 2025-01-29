Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Соціологи з'ясували, скільки в Україні залишилося прихильників УПЦ Московського патріархату

17:57 28.01.2025 |

Україна

 

З після початку повномасштабної війни Росії проти України істотно менше стало тих, хто відносить себе до вірних УПЦ Московського патріархату. Їх частка зменшилася з 13% у 2021 році до 5,5% у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Як зазначають соціологи, у 2023 році порівняно з 2020 роком істотно (з 20% до 42% серед дорослого населення) зросло число вірних Православної церкви України, переважно за рахунок зменшення "просто православних".

Однак у 2024 році віднесли себе до вірних ПЦУ 35% опитаних, що відповідає рівню 2022 року і менше, ніж у 2023 році.

 

Зменшення числа вірних ПЦУ порівняно з 2023 році співвідноситься зі зменшенням числа православних порівняно з минулим роком загалом (з 61% до 55%).

 

Спостерігається істотна різниця між рівнем декларованої релігійності (68% опитаних називають себе віруючими, 55% - православними) і рівнем віднесення себе до конкретної релігійної громади - членство у громаді визнали лише 25,5% опитаних.

Частка членів релігійних громад, які віднесли себе до ПЦУ, серед усіх опитаних порівняно з 2021 роком зросла з 6% до 11%, членів греко-католицьких громад залишилася майже незмінною (відповідно 6% і 7%), так само як і частка членів УПЦ (МП) (4% у 2021 році і 3% у 2024 році).

Належність до певної Церкви не є водночас належністю до релігійної громади. Серед вірних УГКЦ членство у громаді засвідчили 58%, серед вірних УПЦ (МП) - 50%, серед вірних ПЦУ - 30%. Членами релігійних громад визнали себе також 10% "просто православних", 9% "просто християн" і 1% тих, хто не відносить себе до жодної релігії.

Лише 16% громадян регулярно (хоча б раз на тиждень) відвідують релігійні служби та зібрання, однак, частка таких зросла порівняно з 2021 році, коли таких було лише 10%. Серед тих, хто відвідує релігійні служби, зібрання, відносна більшість робить це лише на релігійні свята.

Соціологи з'ясували, скільки в Україні залишилося прихильників УПЦ Московського патріархату

 

Опитування проводилося методом face-to-face з 25 по 31 жовтня 2024 року серед 2017 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

До 2018 році в Україні юридично і фактично діяли три найбільші православні деномінації - Українська автокефальна церква (УАПЦ), Українська православна Церква (УПЦ) в юрисдикції Московського патріархату (УПЦ(МП)), Українська православна церква - Київський патріархат (УПЦ-КП).

Упродовж 2010-2018 роках число вірних УПЦ (МП) постійно зменшувалося (з 24% у 2010 року до 12% у 2018 році), а вірних УПЦ-КП - навпаки, зростало: з 15% у 2010 році до 29% у 2018 році). У грудні 2018 року УПЦ-КП та УАПЦ об'єдналися у Православну церкву України (ПЦУ), яка у січні 2019 року отримала від Вселенського патріархату Томос про автокефалію.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0195
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 43,7843
  0,3617
 0,82

Курс обміну валют на вчора, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7038  0,06 0,14 42,3342  0,03 0,07
EUR 43,6808  0,22 0,50 44,4473  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0600  0,10 0,24 42,0700  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес