Соціологи з'ясували, скільки в Україні залишилося прихильників УПЦ Московського патріархату

З після початку повномасштабної війни Росії проти України істотно менше стало тих, хто відносить себе до вірних УПЦ Московського патріархату. Їх частка зменшилася з 13% у 2021 році до 5,5% у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Як зазначають соціологи, у 2023 році порівняно з 2020 роком істотно (з 20% до 42% серед дорослого населення) зросло число вірних Православної церкви України, переважно за рахунок зменшення "просто православних".

Однак у 2024 році віднесли себе до вірних ПЦУ 35% опитаних, що відповідає рівню 2022 року і менше, ніж у 2023 році.

Зменшення числа вірних ПЦУ порівняно з 2023 році співвідноситься зі зменшенням числа православних порівняно з минулим роком загалом (з 61% до 55%).

Спостерігається істотна різниця між рівнем декларованої релігійності (68% опитаних називають себе віруючими, 55% - православними) і рівнем віднесення себе до конкретної релігійної громади - членство у громаді визнали лише 25,5% опитаних.

Частка членів релігійних громад, які віднесли себе до ПЦУ, серед усіх опитаних порівняно з 2021 роком зросла з 6% до 11%, членів греко-католицьких громад залишилася майже незмінною (відповідно 6% і 7%), так само як і частка членів УПЦ (МП) (4% у 2021 році і 3% у 2024 році).

Належність до певної Церкви не є водночас належністю до релігійної громади. Серед вірних УГКЦ членство у громаді засвідчили 58%, серед вірних УПЦ (МП) - 50%, серед вірних ПЦУ - 30%. Членами релігійних громад визнали себе також 10% "просто православних", 9% "просто християн" і 1% тих, хто не відносить себе до жодної релігії.

Лише 16% громадян регулярно (хоча б раз на тиждень) відвідують релігійні служби та зібрання, однак, частка таких зросла порівняно з 2021 році, коли таких було лише 10%. Серед тих, хто відвідує релігійні служби, зібрання, відносна більшість робить це лише на релігійні свята.

Опитування проводилося методом face-to-face з 25 по 31 жовтня 2024 року серед 2017 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

До 2018 році в Україні юридично і фактично діяли три найбільші православні деномінації - Українська автокефальна церква (УАПЦ), Українська православна Церква (УПЦ) в юрисдикції Московського патріархату (УПЦ(МП)), Українська православна церква - Київський патріархат (УПЦ-КП).

Упродовж 2010-2018 роках число вірних УПЦ (МП) постійно зменшувалося (з 24% у 2010 року до 12% у 2018 році), а вірних УПЦ-КП - навпаки, зростало: з 15% у 2010 році до 29% у 2018 році). У грудні 2018 року УПЦ-КП та УАПЦ об'єдналися у Православну церкву України (ПЦУ), яка у січні 2019 року отримала від Вселенського патріархату Томос про автокефалію.