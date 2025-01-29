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Українці встановили рекорд із шерингу цифрових копій документів через “Дію”

17:11 28.01.2025 |

Україна

 

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що у грудні 2024 року функцією шерінгу документів в "Дії" скористалися понад 1,8 млн разів. Це стало новим рекордом для сервісу.

Він також поділився загальною статистикою шерінгу документів за весь час роботи "Дії".

* 2021 - 2,5+ млн
* 2022 - 6,9+ млн
* 2023 - 11,3+ млн
* 2024 - 16,3+ млн

Як працює ця функція? Компанія надсилає запит на отримання копії документа, користувач підтверджує запит у своєму додатку за допомогою Дія.Підпису. Після цього компанія отримує PDF-копію документа.
За матеріалами: mezha.media
 

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