Українці встановили рекорд із шерингу цифрових копій документів через “Дію”

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що у грудні 2024 року функцією шерінгу документів в "Дії" скористалися понад 1,8 млн разів. Це стало новим рекордом для сервісу.

Він також поділився загальною статистикою шерінгу документів за весь час роботи "Дії".

* 2021 - 2,5+ млн

* 2022 - 6,9+ млн

* 2023 - 11,3+ млн

* 2024 - 16,3+ млн

Як працює ця функція? Компанія надсилає запит на отримання копії документа, користувач підтверджує запит у своєму додатку за допомогою Дія.Підпису. Після цього компанія отримує PDF-копію документа.



