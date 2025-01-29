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Українці встановили рекорд із шерингу цифрових копій документів через “Дію”
17:11 28.01.2025 |
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що у грудні 2024 року функцією шерінгу документів в "Дії" скористалися понад 1,8 млн разів. Це стало новим рекордом для сервісу.
Він також поділився загальною статистикою шерінгу документів за весь час роботи "Дії".
* 2021 - 2,5+ млн
* 2022 - 6,9+ млн
* 2023 - 11,3+ млн
* 2024 - 16,3+ млн
Як працює ця функція? Компанія надсилає запит на отримання копії документа, користувач підтверджує запит у своєму додатку за допомогою Дія.Підпису. Після цього компанія отримує PDF-копію документа.
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