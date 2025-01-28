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АНАЛІТИКА

У «Дії» відновили послугу перереєстрації авто

13:20 27.01.2025 |

Україна

 

У застосунку "Дія" відновили можливість перереєструвати автівку після масштабної кібератаки на держреєстри.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Доклали всіх зусиль, щоб ви знову швидко перереєстровували авто. Змінюйте власника машини з "Дією", як і раніше. Сервісний центр МВС отримає ваш запит онлайн, техпаспорт підтягнеться в "Дію", а пластиковий техпаспорт і нові номери заберете з пошти", - йдеться у повідомленні.

Щоб скористатися послугою, необхідно клікнути на необхідні опції та запланувати розрахунок за авто. Сервіс автоматично перевірить автомобіль, покупця та продавця. Це унеможливить продаж автівки, яке в розшуку або викрадено.

Якщо користувач бажає змінити номери, можна отримати фірмові із серією DI.

Послуга реалізується Мінцифрою разом з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром МВС, ДП "Інфотех" та АТ "Укрпошта".

Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Було призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Через атаку на державні реєстри у "Дії" тимчасово недоступними стали 27 послуг, зокрема реєстрація ФОП та ТОВ, бронювання працівників від мобілізації, перереєстрація авто, реєстрація права власності на майно, оформлення допомоги дітям, "єОселя", "єВідновлення", подання заяв про шлюб та інші.

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ також тимчасово призупинили надання окремих реєстраційних послуг, пов'язаних зі зміною власника транспортного засобу.

Окрім того, бізнес стикався з труднощами при відкритті рахунків через неможливість проведення повноцінної ідентифікації - не можна звірити заялені клієнтом дані в реєстрі юридичних осіб.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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