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Розпочато бета-тестування з отримання через портал «Дія» статусів для ветеранів
23:11 24.01.2025 |
Незабаром у "Дії" з'являться нові електронні послуги для ветеранів та родин загиблих, повідомила пресслужба Мінветеранів.
"Відсьогодні Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України розпочало бета-тестування електронної послуги з отримання через портал "Дія" статусів: особи з інвалідністю внаслідок війни; статусу члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України", - йдеться в повідомленні Мінветеранів у фейсбуці у п'ятницю.
"Ми продовжуємо цифровізувати послуги для ветеранів, водночас забезпечуючи їх доступність офлайн та онлайн. Нові послуги мінімізують бюрократію та полегшать отримання статусів для ветеранів та їх близьких. У результаті ветерани та родини загиблих (померлих) Захисників та Захисниць отримають зручне подання заяви на отримання статусу, а уповноважені особи місцевих структурних підрозділів з питань ветеранської політики - електронний кабінет для опрацювання таких заяв", - сказала міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова, яку цитує пресслужба.
Зазначається, що цифровізація сервісів і безбар'єрність послуг для ветеранів та їхніх родин - пріоритетний напрям роботи Мінветеранів. Послуги реалізовує Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України за сприяння "Проєкту підтримки Дія".
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