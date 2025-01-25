Розпочато бета-тестування з отримання через портал «Дія» статусів для ветеранів

Незабаром у "Дії" з'являться нові електронні послуги для ветеранів та родин загиблих, повідомила пресслужба Мінветеранів.

"Відсьогодні Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України розпочало бета-тестування електронної послуги з отримання через портал "Дія" статусів: особи з інвалідністю внаслідок війни; статусу члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України", - йдеться в повідомленні Мінветеранів у фейсбуці у п'ятницю.

"Ми продовжуємо цифровізувати послуги для ветеранів, водночас забезпечуючи їх доступність офлайн та онлайн. Нові послуги мінімізують бюрократію та полегшать отримання статусів для ветеранів та їх близьких. У результаті ветерани та родини загиблих (померлих) Захисників та Захисниць отримають зручне подання заяви на отримання статусу, а уповноважені особи місцевих структурних підрозділів з питань ветеранської політики - електронний кабінет для опрацювання таких заяв", - сказала міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова, яку цитує пресслужба.

Зазначається, що цифровізація сервісів і безбар'єрність послуг для ветеранів та їхніх родин - пріоритетний напрям роботи Мінветеранів. Послуги реалізовує Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України за сприяння "Проєкту підтримки Дія".