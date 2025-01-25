Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Розпочато бета-тестування з отримання через портал «Дія» статусів для ветеранів

23:11 24.01.2025 |

Україна

 

Незабаром у "Дії" з'являться нові електронні послуги для ветеранів та родин загиблих, повідомила пресслужба Мінветеранів.

"Відсьогодні Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України розпочало бета-тестування електронної послуги з отримання через портал "Дія" статусів: особи з інвалідністю внаслідок війни; статусу члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України", - йдеться в повідомленні Мінветеранів у фейсбуці у п'ятницю.

"Ми продовжуємо цифровізувати послуги для ветеранів, водночас забезпечуючи їх доступність офлайн та онлайн. Нові послуги мінімізують бюрократію та полегшать отримання статусів для ветеранів та їх близьких. У результаті ветерани та родини загиблих (померлих) Захисників та Захисниць отримають зручне подання заяви на отримання статусу, а уповноважені особи місцевих структурних підрозділів з питань ветеранської політики - електронний кабінет для опрацювання таких заяв", - сказала міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова, яку цитує пресслужба.

Зазначається, що цифровізація сервісів і безбар'єрність послуг для ветеранів та їхніх родин - пріоритетний напрям роботи Мінветеранів. Послуги реалізовує Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України за сприяння "Проєкту підтримки Дія".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9253
  0,0498
 0,12
EUR
 1
 43,9168
  0,2459
 0,56

Курс обміну валют на вчора, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7154  0,06 0,15 42,3415  0,08 0,18
EUR 43,5427  0,01 0,03 44,2954  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9600  0,01 0,02 41,9700  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес