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АНАЛІТИКА

Список заборонених сайтів із піратськими медіасервісами розширено

16:46 24.01.2025 |

Україна

 

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розширила список заборонених сайтів держави-агресора, таких як Baskino, Filmix і HD REZKA; внесено нові домени, через які ці платформи залишалися доступними для користувачів в Україні.

Це зроблено у зв'язку з виявленням нових ресурсів, через які ці сервіси залишалися доступними для користувачів.

На сайті Нацради до оновленого переліку аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора додано технічні параметри вебсайтів, які забезпечують доступ до заборонених платформ:

Baskino - додано 33 нові домени, серед яких baskino.fm, baskino.se, baskino.biz;

Filmix - додано 13 нових доменів, зокрема filmix.ws, filmix.live, filmix.pro;

HD REZKA - список поповнився 40 новими вебсайтами, такими як rezka.biz, hdrezka.club, hdrezka.vip, hd-rezka.one та інші.

Національна рада протягом трьох робочих днів поінформує Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, про необхідність обмеження доступу до зазначених ресурсів. Постачальники електронних комунікаційних послуг зобов'язані вжити відповідних заходів для блокування зазначених вебсайтів.

На сьогодні до переліку сервісів держави-агресора внесено 27 медіасервісів, доступ до яких має бути обмежено для захисту інформаційного простору України.

Як повідомлялося, у листопаді 2024 року регулятор вніс 16 медіасервісів до переліку сервісів держави-агресора. Їх не можна транслювати на території країни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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