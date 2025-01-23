У «Дії» відновили дві послуги

У "Дії" відновили можливість оформити іпотеку "єОселя" та послугу зміни місця проживання.

Про це повідомили пресслужба "Дії" та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Повернули в "Дію" ще дві топові послуги. Хочете власний дім? Беріть житло в іпотеку в "Дії" з "єОселею". Треба змінити місце проживання? Зробіть у "Дії" і це, і не ходіть по установах", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що програма єОселя - це пільгова іпотека в Дії під 3% та 7%. Якщо громадянину ще немає 26 років, то першим внеском він може сплатити лише від 10%.

Водночас послугою зміни місця проживання можуть скористатися жінки, діти та чоловіки непризовного віку.

"Реєстри відновлюються, тому послуги швидко повертаються на портал та в застосунок Дії", - йдеться в повідомленні.