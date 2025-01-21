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У «Резерв+» із 22 січня знову буде доступне оформлення відстрочки для студентів та аспірантів
15:53 20.01.2025 |
У застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" із середи, 22 січня, знову буде доступна можливість оформити відтермінування від мобілізації онлайн для студентів та аспірантів, повідомила в понеділок заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.
"З 22 січня в "Резерв+" повертаються відстрочки для студентів та аспірантів. Одразу після поновлення та успішного тестування обміну з Міністерством освіти і науки України плануємо відновити відстрочки для студентів і аспірантів, адже отримали сотні запитів на поновлення послуги", - написала заступниця міністра оборони на своїй сторінці у фейсбуці.
Як повідомлялося, оформлення відстрочки через "Резерв+" тимчасово недоступне через хакерську атаку на держреєстри, що сталася 20 грудня 2024 року. З 5 січня доступна послуга надання відстрочки військовозобов'язаним багатодітним батькам.
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