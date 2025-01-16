Фінансові новини
- |
- 16.01.25
- |
- 15:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Реєстр збитків від війни з Росією почав приймати заяви про смерть членів сім'ї
13:47 16.01.2025 |
З 16 січня 2025 року Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, розпочав приймати заяви на відшкодування від членів сімей, що втратили близьких родичів внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Реєстру збитків.
Відтепер родини, які втратили близьких членів сім'ї внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, можуть подавати заяви на отримання компенсацій в Реєстр збитків.
"Від сьогодні, члени сімей, які втратили близького члена сім'ї внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, можуть подати заяву в категорії А2.1 до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. Ця категорія заяв стосується відшкодування шкоди за душевний біль та страждання, спричинені втратою близького члена сім'ї", - йдеться у повідомленні.
У Реєстрі збитків нагадали, що "відкриття процесу подання заяв у цій категорії було відтерміновано через кібератаку на українські державні реєстри у грудні 2024 року".
Втрата близького члена родини - це вже друга категорія заяв, відкрита до подання до Реєстру.
Перша категорія стосується пошкодження або знищення житлового нерухомого майна, прийом заяв до якої наразі призупинений через кібератаку. Можливість подати заяву за цією категорією відновиться, "як тільки відповідні державні реєстри відновлять свою роботу в повному обсязі".
Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U), був створений під егідою Ради Європи на виконання Резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ES-11/5, Він є першим кроком до створення механізму, який забезпечить виплату компенсацій постраждалим від війни.
До Реєстру приєдналися 43 держави та Європейський Союз.
Станом на сьогодні, Реєстр отримав орієнтовно 13000 заяв за категорією "пошкодження або знищення житлового нерухомого майна", із загальною сумою заявлених збитків понад 800 мільйонів євро.
Нагадаємо, угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії.
Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, було призначено Маркіяна Ключковського.
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що РЄ відграватиме ключову роль у притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада відновила штрафи підрядникам за затримку поставок зброї і виконала маяк МВФ
|«Енергоатом» купив вогнетривкої фарби на десятки мільйонів за завищеними у 4 рази цінами
|Франція і Британія обговорюють відправку миротворчих військ в Україну, - The Telegraph
|Стармер прибув у Київ з угодою про партнерство на 100 років
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Как открыть компанию в Польше?
У РУБРИЦІ
|Нова послуга у «Дії»: ветерани можуть отримувати 1500 гривень щокварталу на заняття спортом
|Реєстр збитків від війни з Росією почав приймати заяви про смерть членів сім'ї
|У Мін'юсті розповіли, коли відновлять роботу усіх реєстрів
|Мінкультури не може впливати на показ у телемарафоні сюжетів про езотеричні практики, нумерологію та екстрасенсів
|Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в «Резерві+» уже в січні - Умєров
|Завчасно і без паузи на 72 години. Кабмін спростив бронювання через «Дію»
Бізнес
|Asus анонсувала першу у світі зовнішню відеокарту з Thunderbolt 5: ціна $2200 за RTX 5090
|Lenovo представила бездротову мишу з кнопкою для штучного інтелекту та підтримкою кількох пристроїв на CES 2025
|BMW Group створила замкнуту систему переробки високовольтних акумуляторів електромобілів
|Китайські урядовці обговорюють можливість продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску
|Найбільший пенсійний фонд Європи продав усі свої акції Tesla через Маска
|Італійський будинок моди Versace продадуть. Його хоче купити Prada
|Neuralink Маска успішно імплантувала мозковий чип третьому пацієнту