У Мін'юсті розповіли, коли відновлять роботу усіх реєстрів

Реєстри обтяжень і рухомого майна, реєстр виконавчих проваджень ще перебувають у процесі відновлення, а роботу критично важливих державних реєстрів після масштабної кібератаки з боку Росії вже відновлено.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Зазначається, що запуск усіх сервісів планується до кінця січня.

"На відміну від державного реєстру актів цивільного стану чи ЄДР, які відновлювалися поетапно, ці реєстри можуть бути відновлені лише одночасно через їхню тісну взаємопов'язаність", - пояснив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко.



