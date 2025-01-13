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В українців за рік з’явилося 712 тисяч нових боргів: найбільше – штрафи за порушення ПДР
11:59 13.01.2025 |
Упродовж 2024 року Єдиний реєстр боржників поповнився на 712 453 нових записів. Найчастіше - це штрафи за порушення правил дорожнього руху, стягнення за адмінпорушення та на користь державного бюджету.
Про це повідомляє платформа "Опендатабот".
Загалом у ЄДР наразі зафіксовано 8,8 млн боргів. Від початку повномасштабної війни реєстр виріс на майже 2 млн заборгованостей.
Найбільше записів у Реєстрі боржників стосуються штрафів за порушення правил ПДР - 1,8 млн або 21% від загальної кількості.
Ще 20% - це стягнення за адміністративні правопорушення - 1,7 млн.
Стягнення на користь державного бюджету наразі склали 1,6 млн або 18,5% від загальної кількості боргів.
Далі йдуть борги по комунальних платежах - 727 тисяч або 8%.
Водночас на 24% побільшало стягнень майна за виконавчим документом - до 15,6 тисяч. Також майже на 17% зросла кількість конфіскацій у кримінальних справах, окрім корупційних - 11,8 тисяч.
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