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АНАЛІТИКА

В українців за рік з’явилося 712 тисяч нових боргів: найбільше – штрафи за порушення ПДР

11:59 13.01.2025 |

Україна

В українців за рік з’явилося 712 тисяч нових боргів: найбільше – штрафи за порушення ПДР

 

Упродовж 2024 року Єдиний реєстр боржників поповнився на 712 453 нових записів. Найчастіше - це штрафи за порушення правил дорожнього руху, стягнення за адмінпорушення та на користь державного бюджету.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот".

Загалом у ЄДР наразі зафіксовано 8,8 млн боргів. Від початку повномасштабної війни реєстр виріс на майже 2 млн заборгованостей.

Найбільше записів у Реєстрі боржників стосуються штрафів за порушення правил ПДР - 1,8 млн або 21% від загальної кількості.

Ще 20% - це стягнення за адміністративні правопорушення - 1,7 млн.

Стягнення на користь державного бюджету наразі склали 1,6 млн або 18,5% від загальної кількості боргів.

Далі йдуть борги по комунальних платежах - 727 тисяч або 8%.

Водночас на 24% побільшало стягнень майна за виконавчим документом - до 15,6 тисяч. Також майже на 17% зросла кількість конфіскацій у кримінальних справах, окрім корупційних - 11,8 тисяч.
За матеріалами: Економічна правда
 

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